Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 21 febbraio, ha aperto a 135 punti base, stabile rispetto alla chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,9% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib arretra dello 0,4% a 24.979 punti. Partono male anche le altre Borse europee, sulle quali prevalgono i timori per la diffusione del coronavirus. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,62% a 7.390 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,45% a 6.035 punti mentre a Francoforte il Dax perde lo 0,4% a 13.609 punti.

L'andamento del 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio, lo spread aveva chiuso stabile a 135 punti base, dopo aver aperto la mattina sempre a 135 punti contro i 134 della chiusura di mercoledì 19. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato allo 0,9%. La Borsa di Milano, dopo un avvio negativo, aveva chiuso in calo dell'1,56% a 25.080 punti. Chiusura in rosso per tutte le Borse del Vecchio Continente. Londra aveva perso lo 0,27%, Parigi lo 0,32%, Francoforte lo 0,9%. Milano, quindi, la peggiore (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).