Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 14 febbraio, all'avvio ha segnato 130 punti base, in linea con i 129 della chiusura di giovedì 13. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,91% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,2% a 24.942 punti. Avvio poco mosso per le altre principali Borse europee, mentre permangono le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus: piatte Francoforte (+0,08%), Parigi (+0,05%) e Londra (+0,01%) e Madrid (-0,01%).

L’andamento del 13 febbraio

Lo spread tra Btp e Bund, giovedì 13 febbraio, ha chiuso a 129 punti base, dopo aver aperto a 130,5 punti base. A metà giornata il valore era sceso fino a quota 126,5 toccando i minimi da maggio 2018. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato allo 0,9%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,12%. Deboli le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,19%, Londra l'1,09% e Francoforte lo 0,03% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

