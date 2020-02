Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 6 febbraio, all'avvio ha segnato 131 punti base, contro i 132 della chiusura di mercoledì 5. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,95% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 5 febbraio

Mercoledì 5 febbraio lo spread ha chiuso a 132, stabile rispetto all’apertura a 133. Nel corso della giornata, il differenziale è sceso sotto 130 punti base segnando i minimi da metà dello scorso ottobre. Seduta positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +1,64% a 24.236 punti) così come per il resto delle Borse europee sulla scorta di passi in avanti per isolare il Coronavirus. Londra ha segnato un +0,57% con il Ftse 100 a 7.462 punti, Parigi è salita dello 0,85% con il Cac 40 a 5.985 punti, mentre Francoforte ha registrato un +1,49% con il Dax a 13.479 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).