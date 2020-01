Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 14 gennaio, all'avvio ha segnato 154,4 punti base, in linea con i 154 della chiusura di lunedì 13 gennaio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,38% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 13 gennaio

Ieri, lunedì 13 gennaio, lo spread aveva aperto a 153 punti base, per poi chiudere in lieve aumento a 154 e con il rendimento del decennale italiano all'1,37%. Piazza Affari aveva chiuso la seduta in ribasso: l'indice Ftse Mib aveva perso lo 0,52% a 23.896 punti, dopo aver aperto a +0,14 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Senza una direzione precisa gli altri Mercati europei: Londra aveva chiuso a +0,39%, Francoforte a -0,24% e Parigi a -0,02%.