Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 13 gennaio, all'avvio ha segnato 153 punti base, contro i 155 della chiusura di venerdì 10. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,34% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 24.054 punti. Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,06% a 6.040 punti, Francoforte lo 0,29% a 13.521 punti e Londra lo 0,24% a 27.606 punti.

L’andamento del 10 gennaio

Venerdì 10 gennaio lo spread, dopo un'apertura a 156 punti base, ha chiuso stabile a 155, con il rendimento del titolo decennale italiano che si è attestato all'1,32%. Piazza Affari ha concluso la settimana poco mossa (+0,02%) difendendo i massimi dal maggio del 2018, in linea con le altre Borse europee, rasserenate dall'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente. Parigi ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,09% a 6.037 punti, Londra ha ceduto lo 0,14% a 7.587 punti e Francoforte ha lasciato sul terreno lo 0,09% a 13.483 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).