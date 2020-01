Oggi, venerdì 10 gennaio, lo spread tra Btp e Bund (COS'È) ha aperto a 156 punti base, stabile rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta all'1,365% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura positiva per la Borsa di Milano: all'avvio l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,19% a 24.061 punti. Bene anche le altre principali Piazze europee: Parigi +0,23% a 6.056 punti, Francoforte +0,28% a 13.533 punti, Londra +0,42% a 7.630 punti.

L'andamento del 9 gennaio

Giovedì 9 gennaio, lo spread aveva aperto a 162,3 punti base, per poi chiudere in forte calo a 156 e con il rendimento del decennale italiano all'1,37%. Piazza Affari aveva chiuso la seduta in rialzo: l'indice Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,77% a 24.016 punti. Chiusura in rialzo anche per le altre principali Borse europee: Francoforte aveva guadagnato l'1,31% a 13.495 punti, più caute Parigi (+0,19% a 6.042 punti) e Londra lo 0,31% a 7.598 punti.