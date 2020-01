Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 9 gennaio, all'avvio ha segnato 162,3 punti base, contro i 162 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,41% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento dell'8 gennaio

Ieri, mercoledì 8 gennaio, per lo spread era stata una giornata di stabilità: dopo aver aperto a 162 punti base, in calo rispetto ai 166 di martedì, aveva chiuso sempre a 162 e con il rendimento del decennale italiano pari all'1,41%. Nonostante i venti di guerra che soffiano in Medio Oriente, le Borse europee avevano chiuso in rialzo. Piazza Affari, dopo un'apertura in rosso (-0,73%), aveva terminato con l'indice Ftse Mib a +0,46% a 23.832 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Tra le altre principali Borse: Parigi +0,31% a 6.031 punti, Francoforte +0,71% a 13.320 punti, Londra +0,01% a 7.574 punti.