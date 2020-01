Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 7 gennaio, all'avvio ha segnato 164,7 punti base, contro i 162 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,45%. Apertura leggermente in positivo anche per le altre principali Borse europee: Londra sale dello 0,2%, Francoforte dello 0,5% e Parigi dello 0,3%.

L’andamento del 6 gennaio

Ieri, lunedì 6 gennaio, lo spread ha terminato la prima seduta della settimana a 162 punti base, stabile rispetto all’apertura. All’avvio, infatti, il differenziale ha segnato 163 punti, sullo stesso livello della chiusura di venerdì 3 gennaio, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,32%. Seduta negativa per tutte le Borse del Vecchio Continente, sotto pressione a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Milano, dopo l'avvia in negativo (il primo indice Ftse Mib aveva segnato una perdita dello 0,55%), ha chiuso ancora in rosso: il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,51% a 23.581 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In calo anche Londra (-0,6%), Francoforte (-0,7%) e Parigi (-0,5%).

