Conte: azione Ue forte per chiedere moderazione

"La cautela in una situazione come questa è d'obbligo. In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un'ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Repubblica. "Per conseguire questo obiettivo", ha aggiunto il premier, "è prioritario promuovere un'azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati". Conte ha assicurato che la presenza dei militari italiani nella regione non viene messa in discussione da questa crisi: "Siamo preoccupati ma soprattutto vigili, stiamo facendo e faremo il possibile per garantire la sicurezza dei nostri militari, in raccordo con alleati e partner", ha spiegato, "ricordiamo che le nostre truppe sono nella regione per svolgere una funzione essenziale di sostegno alle autorità locali nel contrasto al terrorismo e alla violenza e questa è un'attività di cui rivendichiamo non solo la concretezza ed efficacia ma anche la piena linearità e coerenza con i nostri valori: