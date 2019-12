Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 30 dicembre, all'avvio ha segnato 166 punti base, contro i 163 della chiusura di venerdì 27 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in calo l'ultima seduta dell'anno. Il Ftse Mib cede lo 0,19% a 23.712 punti.

L’andamento del 27 dicembre

Venerdì 27 dicembre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 163 punti base, in calo rispetto ai 167 dell'avvio di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,39%. Conclusione in calo per Piazza Affari. Nella penultima seduta dell'anno l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 23.757 punti: da inizio anno il progresso è pari al 29,6%. Le altre Borse europee hanno terminato positive: Parigi ha guadagnato lo 0,13% a 6.037 punti, Francoforte lo 0,19% a 13.326 punti e Londra lo 0,17% a 7.644 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).