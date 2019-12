Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È) dopo la pausa natalizia: oggi, venerdì 27 dicembre, all'avvio ha segnato 167 punti base, in linea i 166 della chiusura di lunedì 23 dicembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,42%% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). In calo Piazza Affari in avvio di seduta (-0,4%), mentre le altre principali Borse europee aprono in rialzo: Francoforte (+0,28%) e Parigi (+0,17%). Piatte Londra (-0,02%) e Madrid (+0,02%).

L'andamento del 23 dicembre

Il 23 dicembre, lo spread ha chiuso stabile a 166 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,42%. All'avvio aveva segnato 165,9 punti, contro i 165 della chiusura di venerdì. La Borsa di Milano ha archiviato in calo l'ultima seduta prima delle festività natalizie: il Ftse Mib, dopo aver aperto a -0,35% a 23.918 punti, ha chiuso cedendo lo 0,44% a 23.898 punti. Piazza Affari, ultima in Europa, è appesantita da Atlantia (-4,8%), sotto pressione dopo le novità del decreto milleproroghe che rendono più semplice la revoca delle concessioni. Le Borse europee hanno chiuso contrastate: in rialzo Londra (+0,54%) e Parigi (+0,13%), mentre hanno archiviato la seduta in calo Madrid (-0,16%) e Francoforte (-0,13%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

