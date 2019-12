Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 23 dicembre, all'avvio ha segnato 165,9 punti base, contro i 165 della chiusura del venerdì precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,38% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in ribasso: l'indice Ftse Mib cede lo 0,35% a 23.918 punti. Anche le altre Borse europee sono deboli in avvio di seduta: Parigi segna un calo marginale dello 0,13%, Francoforte dello 0,11% mentre Londra alle prime battute segna un lieve aumento (+0,12%).

L’andamento del 20 dicembre

Venerdì 20 dicembre, lo spread aveva chiuso a 165 punti base, in lieve rialzo rispetto all'apertura a 161. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro si era attestato all'1,39%. Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha guadagnato l'1,24% a 24.003 punti. Chiusura positiva per le principali Borse europee, con Londra in coda (+0,11% a 7.582 punti). Le migliori sono state Francoforte (+0,81%) a 13.318 punti e Parigi (+0,82%) a 6.021 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 23 dicembre 2019 ore 09:23