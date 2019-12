Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 10 dicembre, all'avvio ha segnato 158 punti base, sullo stesso valore della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,27% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre debole: il Ftse Mib segna un -0,09% a quota 22.935 punti. Anche le altre principali Borse europee aprono in flessione: Parigi segna in avvio un -0,06% con il Cac 40 a 5.833 punti, Francoforte cede lo 0,3% con il Dax a 13.065 punti, mentre Londra perde lo 0,25% con il Ftse 100 a 7.215 punti.

L'andamento del 9 dicembre

Il 9 dicembre lo spread aveva chiuso in calo a 158 punti base, dopo i 164 dell'apertura, con un rendimento del titolo decennale italiano all'1,28% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Giornata in ribasso per Piazza Affari con il Ftse Mib che alla prima seduta della settimana ha lasciato sul terreno lo 0,97% a 22.956 punti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in calo. Parigi ha ceduto lo 0,59% con il Cac 40 a 5.837 punti. Mentre Londra ha segnato un marginale -0,06% con il Ftse 100 a 7.233 punti. Francoforte ha perso lo 0,46% con il Dax a 13.105 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 10 dicembre 2019 ore 09:15