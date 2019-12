Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 9 dicembre, all'avvio ha segnato 164 punti base, come nella chiusura di venerdì 6. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in lieve rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,14% a 23.214 punti. Avvio in ribasso per le principali Borse europee. A Londra il Ftse 100 cede lo 0,18% a 7.226 punti, a Francoforte il Dax arretra dello 0,14% a 13.147 punti mentre a Parigi il Cac 40 perde lo 0,11% a 5.865 punti.

L’andamento del 6 dicembre

Venerdì 6 dicembre lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,35%. All'avvio il differenziale aveva segnato 166 punti base, in linea con la chiusura del giorno precedente. Piazza Affari aveva chiuso in rialzo: il Ftse Mib era salito dello 0,93% a 21.182 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rialzo anche le altre principali Borse europee. Parigi aveva guadagnato l'1,08% con il Cac 40 a 5.864 punti. Francoforte aveva segnato un +0,88% con il Dax a 13.170 punti, mentre Londra aveva archiviato la seduta con un +1,43% e il Ftse 100 a 7.239 punti.