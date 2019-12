Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 6 dicembre, all'avvio ha segnato 166 punti base, in linea con la chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,36%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) Avvio positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,37% a 23.055 punti. In rialzo anche le altre principali Borse europee. Resta alta l'attenzione per le trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale, mentre prosegue la procedura di impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump. In positivo Londra e Madrid (+0,26%), Francoforte (+0,25%) e Parigi (+0,24%).

L'andamento del 5 dicembre

Giovedì 5 dicembre, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 166 punti base, in rialzo rispetto all'apertura in cui aveva fatto segnare 161,3 punti base. Ieri chiusura in ribasso per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,28% a 22.969 punti. In negativo le banche, nonostante l'outlook migliorato dalle agenzie di rating. Tra le altre piazze europee solo Parigi ha chiuso in positivo (+0,03) a 5.801 punti. La peggiore è stata Londra (-0,7%) a 7.137 punti, seguita da Francoforte (-0,65%) a 13.054 punti, e Madrid (-0,3%) a 9.243 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 06 dicembre 2019 ore 09:26