Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 3 dicembre, all'avvio ha segnato 163 punti base, stesso livello della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale all'1,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,51% a quota 22.845 punti. Partenza cauta per le altre principali Borse europee. A Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,58% a 13.039 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,01% a 5.787 punti, mentre a Londra il Ftse 100 cede lo 0,43% a 7.254 punti.

L’andamento del 2 dicembre

Lunedì 2 dicembre, lo spread aveva chiuso a 163 punti base - in rialzo dai 159 della chiusura di venerdì 29 novembre - dopo aver toccato un massimo di seduta di 165 punti. Il rendimento del decennale italiano era salito all'1,34% (dall'1,23% di venerdì). Piazza Affari aveva chiuso in forte ribasso: con un tonfo finale l'indice Ftse Mib aveva lasciato sul terreno il 2,28% a 22.728 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Profondo rosso anche per le altre principali Borse europee: Francoforte aveva perso il 2,05%, Parigi il 2,01% e soltanto Londra (-0,82%) aveva registrato un ribasso minore.