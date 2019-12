Scontro sul Mes, Conte difende la rifoma. Ma è gelo con Di Maio

Lo scontro sul Mes non è più uno scambio di accuse fra maggioranza e opposizione. Il Meccanismo europeo di stabilità (COSA E') rischia di creare seri problemi all'alleanza di governo. Tra il premier Giuseppe Conte e il leader del M5s Luigi Di Maio è calato il gelo, secondo il Corriere della Sera. Frizioni riportate anche da Repubblica che non esclude una crisi dell'esecutivo.

Conte: "Tutti sapevano". Salvini: "Si vergogni"

Non sembra dunque essere stata sufficiente l'arringa di Conte, che ieri in Parlamento ha difeso la trattativa portata avanti sul fondo salva-Stati dalle accuse arrivate dall'opposizione. "Tutti i ministri sapevano, nessuno della Lega ha mai obiettato. Le Camere sono sempre state informate e nessun documento è stato firmato", ha sottolineato Conte, riferendosi al primo governo da lui guidato. "O ha mentito Gualtieri o ha mentito Conte o non ha capito Di Maio", la replica di Salvini, che ha chiuso il suo intervento al Senato con un "si vergogni!".

Di Maio: "Evidenti criticità"

Ma se il duello tra Conte e Salvini è quasi fisiologico, a mettere a repentaglio per l'ennesima volta il governo sono le parole di Di Maio. "Nessuno creda di potersi arrogare il diritto di chiuderci la bocca", ha detto Di Maio prima dell'intervento di Conte. La difesa di Conte ha convinto solo in parte il capo politico dei pentastellati: "Il M5s oggi più che mai è compatto di fronte alla necessità di dover rivedere questa riforma che, ad oggi, presenta criticità evidenti". Lo stesso Di Maio, pur non applaudendo tra i banchi della Camera, ha riconosciuto tuttavia al premier "la logica di pacchetto come richiesto ieri al vertice di maggioranza dal M5s".