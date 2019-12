Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 2 dicembre, all'avvio ha segnato 161 punti base, contro i 159 della chiusura di venerdì 29 novembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 1,28% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in terreno positivo con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,16% a quota 23.297 punti.

L'andamento del 29 novembre

Venerdì 29 novembre il differenziale aveva aperto a 159,6 punti base, stesso valore della chiusura di giovedì. In serata, poi, aveva chiuso ancora stabile a 159 punti e con il tasso di interesse sul decennale italiano pari all'1,23%. Giornata negativa per Piazza Affari: il Ftse Mib aveva perso lo 0,36% a 23.259 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche le altre principali Borse europee avevano chiuso in rosso: Londra -0,9%, Parigi -0,13%, Francoforte e Madrid -0,07%.