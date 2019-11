Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 28 novembre, all'avvio ha segnato 156,2 punti base, in leggero calo rispetto ai 158 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,19% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano ha aperto in ribasso. L'indice Ftse Mib perde lo 0,36% a 23.401 punti.

L'andamento del 27 novembre

Ieri, mercoledì 27 novembre, il differenziale aveva aperto a 153,4 punti base, in lieve calo rispetto ai 154 della chiusura di martedì. Poi, a metà giornata, aveva cominciato a salire, fino ad arrivare ai 158 punti della chiusura. Il rendimento del decennale del Tesoro si era attestato all'1,20%. Piazza Affari, nel giorno del via libera del Parlamento Ue alla nuova Commissione, aveva chiuso in controtendenza rispetto alle altre principali Borse europee: il Ftse Mib aveva perso lo 0,26% a 23.485 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rialzo gli altri Mercati: tranne Parigi, rimasta sulla parità (-0,05%) a 5.926 punti, in rialzo Madrid (+0,4% a 9.362 punti), Francoforte (+0,38% a 13.287 punti) e Londra (+0,36% a 7.429 punti).