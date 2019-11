"Abbiamo costruito un'equipe europea eccezionale, oggi chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l'Europa". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è rivolta agli eurodeputati per chiedere i voti necessari all'avvio del suo mandato, che dovrebbe prendere il via l’1 dicembre. "Nei prossimi 5 anni", ha garantito, "la nostra unione porterà avanti una trasformazione di società ed economia". Ma ha avvertito: "Non sarà semplice".

"Venezia sott'acqua, non perdiamo tempo"

Il cambiamento di cui ha parlato von der Leyen passerà anche dalla questione ambientale, al centro dell'agenda con il Green New Deal. Nel suo discorso in plenaria al Parlamento Ue, von der Leyen ha portato l'attenzione sulle emergenze dell'ultimo periodo, ricordando anche quanto accaduto a Venezia con l'acqua alta (LO SPECIALE - FOTO). “La protezione del nostro clima è una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania”, ha detto. “È successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico".

L'elogio di Von der Leyen a Gentioloni: "Credo in lui"

Per il suo percorso a Bruxelles, von der Leyen conta anche su Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici. "Ogni Stato membro dell'Ue si è impegnato per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu. Gentiloni gestirà il raggiungimento degli obiettivi ne è convinto e io credo in lui”, ha spiegato. Lo stesso Gentiloni ha fatto sapere di essere “moderatamente ottimista" prima di entrare in Plenaria a Strasburgo, dove la votazione è attesa intorno alle 12.

Il voto per il via alla nuova Commissione

Se l’esito della votazione di oggi sarà favorevole, l’esecutivo comunitario potrà entrare in carica dall’1 dicembre, con un mese di ritardo rispetto alle previsioni. Il ritardo è dovuto alle bocciature inflitte proprio dal Parlamento Ue ai tre commissari designati da Francia, Romania e Ungheria che hanno poi dovuto ripiegare su altri nomi. A luglio von der Leyen aveva superato la fiducia sul suo nome, con una maggioranza di appena nove voti.

Data ultima modifica 27 novembre 2019 ore 11:00