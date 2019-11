Oggi, venerdì 29 novembre, lo spread tra Btp e Bund (COS'È) ha aperto stabile: all'avvio ha segnato 159,6 punti base, contro i 159 della chiusura di giovedì. Il tasso di interesse sul decennale italiano è pari all'1,23% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,32% a 23.267 punti. In calo anche le altre principali Borse europee, penalizzate dai dubbi degli investitori su un accordo tra Stati Uniti e Cina sul fronte del commercio internazionale. I Mercati, infatti, temono ripercussioni da parte di Pechino dopo la firma del presidente Donald Trump della legge a favore delle proteste di Hong Kong. In rosso Francoforte (-0,5%), Parigi (-0,28%) e Madrid (-0,26%). Dopo i primi scambi, in terreno negativo anche Londra (-0,41%).

L’andamento del 28 novembre

Ieri, giovedì 28 novembre, lo spread aveva chiuso a 159 punti base, in rialzo rispetto ai 156,2 toccati in avvio. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,23%. Piazza Affari aveva aperto e chiuso in calo, dopo un parziale recupero durante la giornata. Il Ftse Mib aveva perso lo 0,61% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). La giornata era terminata col segno negativo anche per le altre principali Borse europee: Parigi (-0,24%), Londra (-0,18%) e Francoforte (-0,31%).

Data ultima modifica 29 novembre 2019 ore 09:00