Barilla, da gennaio sugli scaffali i nuovi "biscocrema"

Biscotto dopo biscotto. Dopo l'arrivo nei supermercati dei Nutella biscuits, il nuovo anno porterà sugli scaffali un'altra novità piena di cioccolato, questa volta nata in casa Barilla. I "biscocrema", come sono stati battezzati, saranno in vendita da gennaio 2020.

Biscotto di frolla ripieno di crema Pan di Stelle

Come spiegato dall'azienda produttrice, si tratta di un biscotto di frolla al cacao ripieno di crema Pan di Stelle (la spalmabile lanciata un anno fa) e ricoperto da un sottile strato di cioccolato con “incastonata” l’iconica stella bianca di crema al latte. Sarà venduto in monoporzioni da 28 grammi contenenti due biscotti.

Barilla: Nessun lancio-competition con Ferrero

Se qualcuno ha visto nel lancio di Biscocrema da parte di Pan di Stelle, brand del gruppo Barilla, una risposta alla competition con Ferrero, l'azienda si è affrettata a smentire: "Non vogliamo fare la guerra dei numeri né delle quote", ha precisato Julia Schwoerer, vice presidente marketing di Mulino Bianco, in occasione della presentazione a Milano, "Questo lancio non è una reazione alla competition, ma una naturale estensione di strategia di espansione della marca che facciamo da anni. Ci auguriamo che tutte queste attività aiutino a far crescere la categoria in modo sano e dare alle persone novità e prodotti buoni come ha fatto il lancio della crema".