Nutella, venduti 57 milioni di biscotti in tre settimane

Due milioni e 600 mila confezioni vendute in tre settimane. Sono i numeri dei Nutella Biscuits, i biscotti ripieni con la celebre crema spalmabile al cioccolato e nocciola. Calcolando che ogni pacchetto ne contiene 22, si raggiungono i 57 milioni di biscotti in circolazione.

Perché sono introvabili

Secondo i dati, forniti dalla società d'analisi Iri a La Repubblica, le vendite sono andate accelerando: 27 mila confezioni nella prima settimana, oltre il milione nella seconda e più di un milione e mezzo nella terza. La velocità di rotazione, cioè il tempo che passa tra l'arrivo nel punto vendita e l'acquisto da parte dei clienti è più che doppia rispetto a prodotti simili della stessa marca. In sostanza, i supermercati non riescono a ricaricare gli scaffali abbastanza in fretta. Ecco spiegato il “mistero” della loro scomparsa. Ed ecco perché c'è chi su Amazon vende la confezione a quasi 12 euro, cioè quattro volte il prezzo consigliato da Ferrero.

Le regioni più ghiotte

In poche settimane, il biscotto alla Nutella ha conquistato il 16% del mercato nella sua categoria. Nel Nord-Est è stato venduto il 16,6% delle confezioni. Centro e Sud sono sopra il 20 per cento. Ma l'area italiana più ghiotta di Nutella Biscuits è il Nord-Ovest: in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta si è concentrato il 37% degli acquisti.

Verso un incasso di 130 milioni

Calcolatrice alla mano, il fatturato prodotto dai biscotti sarebbe quindi di 8 milioni di euro. Gli obiettivi del gruppo erano ambiziosi: si puntava a incassare 80 milioni in un anno. Traguardo raggiungibile anche in caso di rallentamento. Se mantenesse i ritmi attuali, infatti, il fatturato supererebbe i 130 milioni.