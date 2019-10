Si chiamano Nutella Biscuits e dal prossimo 4 novembre saranno sugli scaffali dei supermercati italiani. A 55 anni dalla nascita della crema gianduia più famosa al mondo, Ferrero lancia i primi biscotti ripieni alla Nutella. Prodotti nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, arrivano sul mercato dopo più di 10 anni di ricerca e oltre 120 milioni di euro investiti per creare una linea produttiva ad hoc: “Saremo il primo biscotto del mercato”, ha dichiarato l’ad di Ferrero Italia.

Già presenti in Francia dalla primavera

I Nutella Biscuits sono già presenti sul mercato francese dalla scorsa primavera e in questi mesi hanno realizzato vendite "tre volte superiori a quelle del primo prodotto del mercato. In Italia ci aspettiamo qualcosa di più", ha fatto sapere l'amministratore delegato di Ferrero Italia, Alessandro d’Este. Il pubblico può assaggiarli in anteprima fino al 31 ottobre a Casa Nutella, allestita in piazza Gae Aulenti a Milano, e poi esprimere il proprio gradimento. Inoltre, i prossimi 4 e 5 novembre circa mille dipendenti del gruppo Ferrero saranno in oltre 4mila punti vendita in tutta Italia per presentare e far provare ai consumatori la novità.

La produzione

I nuovi biscotti, sottolineano alla Ferrero, “coniugheranno croccantezza e friabilità tipiche dei frollini al gusto e alla consistenza della Nutella, che rappresenta il 40% del prodotto. L'impasto è fatto con ingredienti selezionati, come la farina di frumento e lo zucchero di canna". “A Balvano, per i Nutella Biscuits, abbiamo avviato una linea di produzione da 120 milioni di euro con 150 addetti. Il prodotto farà un risultato strepitoso: ci aspettiamo 80 milioni di fatturato nei primi 12 mesi e 25 milioni di unità vendute. Saremo il primo biscotto del mercato”, ha aggiunto d’Este.