“A tre anni dal lancio di Nutella B-Ready, Ferrero sta diversificando la produzione e offrirà un nuovo prodotto nella categoria biscotti a partire da maggio”. Con un tweet, l’azienda piemontese Ferrero ha annunciato l’arrivo di Nutella Biscuits, un nuovo prodotto targato Nutella che, per il momento, sarà destinato solo al mercato francese.

Un biscotto farcito alla Nutella

La Ferrero ha comunicato che il nuovo snack sarà un biscotto rotondo, con un cuore contenente la classica “N” del brand e farcito di Nutella. Il lancio è stato programmato in Francia con un vero e proprio “effetto sorpresa”.

Eventi a Parigi e Lione per far conoscere il biscotto

Per annunciare e far conoscere la novità, Ferrero ha organizzato un evento, il 6-7 marzo, sul piazzale della stazione di Sanit-Lazare a Parigi e un altro è previsto per la prossima settimana a Lione. I consumatori sono stati fatti entrare in piccoli gruppi nello spazio dedicato, ma solo alcuni hanno avuto accesso al luogo “esperienziale”. Tutti i presenti, in ogni caso, sono usciti con un pacchetto di biscotti, nascosto in una borsa senza marchio e per l’occasione è anche stato girato un video che sarà poi diffuso sui social network a partire da aprile.

Una piattafiorma per i consumatori

Matthiew Petit, il product manager di Nutella B-Ready e di Nutella Biscuits, ha fatto inoltre sapere che sarà creata una piattaforma partecipativa “per incoraggiare i consumatori a indicare i negozi in cui i prodotti potranno essere trovati non appena arriveranno sullo scaffale”.

Prodotti nel Sud Italia

Anche se la diffusione dei Nutella Biscuits non è ancora prevista in Italia, i biscotti sono prodotti negli stabilimenti nel Sud del nostro Paese. Dopo la Francia, il nuovo snack sarà testato sui mercati della Germania, della Svizzera e dell’Austria.