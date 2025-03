Ue, stop auto elettriche cinesi Byd: sospetto sussidi illeciti

L'Unione Europea sta indagando per capire se la Cina abbia fornito sussidi ingiusti per uno stabilimento di auto elettriche BYD in Ungheria, ha riferito il Financial Times, citando fonti che conoscono bene la questione

L'Ue indaga sullo stabilimento BYD in Ungheria per ingiusti sussidi cinesi, titola oggi il Financial Times. Secondo il quotidiano economico britannico Bruxelles sta verificando se la Cina abbia fornito sussidi ingiustificati per lo stabilimento di auto elettriche in via di realizzazione in Ungheria, il primo in Europa. La Commissione Europea è nelle fasi preliminari di un'indagine sui sussidi esteri nello stabilimento BYD e se Bruxelles scoprisse che la società cinese ha beneficiato di aiuti di Stato ingiusti, potrebbe costringerla a vendere alcune attività, ridurre la capacità, rimborsare il sussidio e potenzialmente pagare una multa per inadempienza, ha aggiunto il rapporto.