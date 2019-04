La crema al cioccolato diventa alle nocciole per via della grande tradizione della gianduia in Piemonte e per la notevole disponibilità dell'alimento. Nel 1946, quando arriva nei negozi, si chiama Giandujot, o Pasta gianduja, costa 4-5 volte meno del cioccolato tradizionale ma non è ancora una crema da spalmare. Si vende a peso e si taglia a fette per imbottire i panini