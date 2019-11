Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 14 novembre, all'avvio ha segnato 154 punti base, stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,22% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,01% a 23.576 punti. Fiacche anche le altre Borse europee. A Parigi l'indice Cac 40 ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,08% a 5.902 punti, a Francoforte il Dax cede lo 0,24% a 13.198 punti mentre a Londra il Ftse 100 cede lo 0,13% a 7.341 punti.

L'andamento del 13 novembre

Mercoledì 13 novembre lo spread aveva chiuso in rialzo a 154 punti base, contro i 148 dell'apertura e i 147 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano era pari all'1,24%. Dopo un avvio negativo (indice Ftse Mib -0,35% a 23.698 punti), Piazza Affari aveva chiuso ancora in calo: Ftse Mib -0,86% a 23.578 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in negativo - anche per i timori di nuovi dazi Usa - per le altre principali Borse europee: maglia nera a Madrid (-1,2%) a 9.194 punti, seguita da Francoforte (-0,4%) a 13.230 punti, Parigi (-0,2%) a 5.907 punti e Londra (-0,1%) a 7.351 punti.

Data ultima modifica 14 novembre 2019 ore 09:14