Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 12 novembre, all'avvio ha segnato 150 punti base, sullo stesso livello della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,25% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in rialzo: il Ftse Mib segna un +0,28% a quota 23.555 punti. Anche le altre Borse europee in avvio sono positive. Parigi segna un +0,18% con il Cac 40 a 5.904 punti. Francoforte è a +0,34% con il Dax a 13.243 punti, mentre Londra registra un +0,29% con il Ftse 100 a 7.350 punti.

L'andamento dell'11 novembre

Lunedì 11 novembre lo spread ha chiuso a 150 punti base, in rialzo rispetto ai 146 dell'apertura e i 145 della chiusura di venerdì 8. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,26%. Piazza Affari ha terminato la seduta debole: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,19% a 23.489 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Le altre Borse europee hanno chiuso in calo con il rallentamento del Pil britannico, al di sotto delle stime degli analisti. Londra è stata la peggiore con il Ftse 100 che ha lasciato sul terreno lo 0,42% a 7.328 punti. Francoforte ha segnato un -0,23% con il Dax a 13.198 punti. Stabile Parigi con un +0,07% a 5.893 punti. Piatta anche Madrid (-0,06%) con l'Ibex a 9.338 punti all'indomani del voto in Spagna, da cui non è uscita nessuna maggioranza certa di governo (GLI SCENARI).

