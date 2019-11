Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 11 novembre, all'avvio ha segnato 146 punti base, contro i 145 della chiusura di venerdì 8. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,18 % (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,34% a 23.454 punti. Apertura negativa anche per le altre principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,27% a 5.873 punti e Madrid lo 0,57% a 9.393 punti, dopo elezioni politiche da cui non si è formata nessuna maggioranza certa (GLI SCENARI). Segno meno anche per Francoforte (-0,44% a 13.170 punti) e Londra (-0,43% a 7.326 punti).

L’andamento dell'8 novembre

Lo spread, venerdì 8 novembre, aveva chiuso a quota 145 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari all'1,18%. In mattinata il differenziale aveva aperto stabile a 140, ma nel corso della giornata aveva toccato un massimo di seduta di 150 punti: il livello più alto dal 12 settembre scorso. Per la Borsa di Milano era stata una seduta positiva: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in aumento dello 0,13% a 23.534 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Gli altri principali Mercati azionari del Vecchio continente, invece, avevano concluso in negativo: Londra in calo dello 0,64%, Francoforte dello 0,46%, Parigi dello 0,02%.

