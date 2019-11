Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 8 novembre, all'avvio ha segnato 140 punti base, stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,14% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha aperto in leggero ribasso: il Ftse Mib cede lo 0,11% a 23.477 punti. Apertura debole per le principali Borse europee. Parigi cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,31% mentre Londra ai primi scambi segna un ribasso dello 0,30%.

L'andamento del 7 novembre

Giovedì 7 novembre lo spread aveva chiuso in rialzo a 140 punti base: il livello più alto dal 10 ottobre scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano era salito all'1,16%, ai massimi da agosto. In mattinata, il differenziale aveva aperto a 132 punti, contro i 134 della chiusura di mercoledì 6. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in aumento dello 0,56% a 23.503 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In lieve crescita anche gli altri principali Mercati europei: Londra aveva segnato un aumento finale dello 0,1%, Parigi dello 0,4% e Francoforte dello 0,8%.

Data ultima modifica 08 novembre 2019 ore 09:10