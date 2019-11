Avvio in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 4 novembre, ha aperto a 139 punti base, contro i 137 della chiusura di venerdì 1 novembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,02%. Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,46% a 23.040 punti. Aprono in rialzo anche le Borse europee, nel giorno del primo discorso della neo presidente della Bce, Christine Lagarde. I mercati guardano con favore ad un imminente accordo tra Usa e Cina sul commercio internazionale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento dell'1 novembre

Lo spread, venerdì 1 novembre, ha chiuso in rialzo a 137 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,98%. Il differenziale aveva aperto stabile a 133 punti, in linea con la chiusura di giovedì 31 ottobre. Chiusura positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,06% a 22.934 punti. Bene anche le altre principali Borse europee: Francoforte ha chiuso in progresso dello 0,73% a 12.961 punti; Parigi dello 0,56% a 5.761 punti; Londra dello 0,75% a 7.302 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 04 novembre 2019 ore 09:29