Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 1 novembre, ha aperto a 133 punti base, contro il valore di poco inferiore ai 133 della chiusura di giovedì 31 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,924% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Le Borse Europee aprono in rialzo. Parigi segna un +0,34% con il Cac 40 a 5.749 punti. Francoforte registra un +0,35% con il Dax a 12.912 punti. Londra è a +0,37% con il Ftse 100 a 7.275 punti.

L’andamento del 31 ottobre

Lo spread, giovedì 31 ottobre, ha concluso appena sotto i 133 punti base, dopo aver aperto a 134 ed essere rimasto intorno allo stesso valore per tutta la giornata, con il rendimento del titolo decennale italiano di poco inferiore all'1%. Giornata dominata dal brillare di Fca (+8,2%) a Piazza Affari, che ha terminato la seduta in rialzo (+0,2%), in controtendenza rispetto alle altre Borse europee. Sulla scia dell'operazione automobilistica transalpina, in luce anche Exor (+5,6%). Hanno concluso in calo invece le altre Piazze d’Europa, in un contesto di debolezza legato ai dubbi della Cina, riportati dall'agenzia Bloomberg, sulla possibilità di arrivare a un accordo commerciale con gli Usa sotto la presidenza Trump. La peggiore è stata Londra (-1,1%) a 7.248 punti, seguita da Parigi (-0,6%) a 5.729 punti, Francoforte (-0,3%) a 12.866 punti e Madrid (-0,2%) a 9.257 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).