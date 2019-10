Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 31 ottobre, ha aperto a 134 punti base, sullo stesso livello della chiusura di mercoledì 30 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è appena sotto l'1%, cioè allo 0,95%(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La seduta di Borsa a Milano, in avvio, gira intorno a Fca dopo l'annuncio della fusione con Peugeot. Il Ftse Mib ha aperto cauto (+0,06%) mentre il titolo Fca non è riuscito a fare prezzo ed è rimasto su un rialzo teorico del 10% per alcuni minuti, per poi entrare agli scambi a 14,1 euro, in rialzo del 9%.

L’andamento del 30 ottobre

Lo spread, mercoledì 30 ottobre, ha chiuso a 134 punti base, con il rendimento del decennale allo 0,98%. Il differenziale in mattinata aveva aperto a 135 punti. L'indice Ftse Mib (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO) ha chiuso in calo dello 0,15% a 22.646 punti. Per gli altri mercati azionari europei giornata contrastata: Londra ha chiuso in aumento dello 0,34%, Parigi in rialzo dello 0,45%, mentre Francoforte ha terminato in calo (-0,23%).

Data ultima modifica 31 ottobre 2019 ore 09:36