Produttività, in Italia si registra un calo del 2,5% nel 2023

Il contributo negativo

La produttività del capitale cala dello 0,9%, nel 2023, per effetto dell’aumento del valore aggiunto, +0,2%, associato ad un incremento dell'input di capitale dell'1,1%. Si riduce, al tempo stesso, l'intensità di capitale rispetto alle ore lavorate. Alla flessione della produttività del lavoro, contribuiscono in modo diverso i vari settori, dove le ore lavorate crescono più del valore aggiunto. In altri termini, c'è più lavoro ma è più povero. Il contributo negativo maggiore viene dalle attività del commercio, trasporti, alberghi e pubblici esercizi, per 0,9 punti percentuali. Seguono gli impatti negativi dell'industria in senso stretto, dello 0,7%, e delle attività finanziarie e assicurative, di 0,6 punti. Al contrario, i settori con un contributo positivo alla produttività del lavoro sono le costruzioni, +0,3%, l'agricoltura e le attività degli altri servizi, +0,1 punti.