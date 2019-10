Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 16 ottobre, ha aperto a 133 punti base, in lieve calo rispetto ai 135 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,91% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano dopo aver aperto in positivo (+0,1%) vira a -0,3%. Le Borse europee aprono deboli, in attesa degli sviluppi delle trattative tra Regno Unito e Unione Europa sulla Brexit. Apertura invariata per Londra (-0,07%) e Parigi (+0,02%). In positivo Francoforte (+0,11%) mentre è in rosso Madrid (-0,1%).

L’andamento del 15 ottobre

Il 15 ottobre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in leggero calo a 135 punti base rispetto ai 137 dell'apertura, e con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,93%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha guadagnato l'1,21% a 22.365 punti. Anche le altre Borse europee hanno terminato la giornata in crescita, aiutate dalle voci di un accordo fra i negoziatori britannici e dell'Ue per la Brexit. Londra, dopo una seduta debole, ha azzerato le perdite e concluso quasi stabile (-0,03%). Hanno invece allungato il passo e chiuso in decisa crescita Francoforte (+1,15%) e Parigi (+1,05%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 16 ottobre 2019 ore 09:19