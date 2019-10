Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 11 ottobre, ha aperto a 142 punti base, praticamente invariato rispetto ai 142,8 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,94% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apre in rialzo la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che avanza dello 0,37% a 21.837 punti. È un avvio di giornata positivo per tutte le Borse europee: in rialzo Francoforte (+0,7%), Parigi (+0,14%), piatte Londra (-0,09%) e Madrid (+0,09%). Tra gli investitori c'è ottimismo dopo le parole di Donald Trump circa le trattative Usa-Cina sul commercio internazionale. Le Borse d'Europa non appaiono preoccupate per l'offensiva turca in Siria mentre si attendono gli sviluppi sulle vicende legate alla Brexit. In aumento il prezzo del petrolio dopo l'incendio di una petroliera iraniana al largo della costa saudita.

L’andamento del 10 ottobre



Giovedì 10 ottobre il differenziale ha chiuso stabile a 142,8 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,95%. In mattinata aveva aperto a 142 punti, sullo stesso valore della chiusura di mercoledì. Dopo un'apertura poco mossa, Piazza Affari ha chiuso in rialzo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,03% a 21.756 punti. Chiusura positiva anche per le altre principali Borse europee: Parigi ha guadagnato l'1,27% a 5.569 punti, Francoforte lo 0,62% a 12.169 punti, Londra lo 0,28% a 7.186 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

