Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 3 settembre, ha aperto a 165 punti base, stabile rispetto ai 166 della chiusura di venerdì 30. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,94% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per Piazza Affari. Il listino principale parte completamente in rosso e perde lo 0,6%. Apertura cauta per le principali Borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,08%, Parigi cede lo 0,16%. Più debole Francoforte (-0,27%). Su tutte le piazze europee pesano le vicende dei dazi e della Brexit, nel giorno in cui si tenta di bloccare a Westminster un'uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordi.

L’andamento del 2 settembre



Lunedì 2 settembre, lo spread aveva aperto a 169 punti base per poi chiudere la giornata a quota 166. Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,61% a 21.451 punti. Chiusura positiva anche per le altre principali Borse europee: Parigi ha guadagnato lo 0,23% a 5.493 punti e Francoforte lo 0,13% a 11.954 punti. Più brillante Londra, che ha guadagnato l'1,04% a 7.281 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 03 settembre 2019 ore 09:48