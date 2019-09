Riapre con diverse questioni in sospeso il Parlamento britannico, dopo la pausa estiva e prima della minacciata sospensione delle prossime settimane. In agenda c’è subito l'avvio della resa dei conti sulla Brexit fra Boris Johnson e i suoi contestatori, sullo sfondo del possibile scenario delle elezioni. Prevista per oggi, 3 settembre, una prima sfida sulla mozione che mira a sottrarre il controllo del calendario al governo e a mettere ai voti tra oggi e domani la legge anti-no deal promossa dai partiti di opposizione e da un gruppo di ribelli Tory moderati. (DA NO DEAL A BACKSTOP: IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DELLA BREXIT).

Nessuna proroga da parte di Johnson

L’obiettivo chiaro è quello di obbligare l'esecutivo a chiedere a Bruxelles un nuovo rinvio di tre mesi dell'uscita dall'Ue alla scadenza del 31 ottobre in mancanza di un accordo di divorzio. Johnson ha comunque ribadito alla vigilia del voto di non essere disposto a negoziare alcuna ulteriore proroga, anche se gli oppositori sembrano poter avere i numeri per far passare la legge.

Cosa succede se passa la legge anto no-deal

Dovesse passare la legge contro il no-deal, Boris Johnson, dopo aver minacciato di espellere dal gruppo parlamentare conservatore tutti i deputati ribelli, ha già fatto sapere di essere disposto a presentare una mozione di scioglimento della Camera dei Comuni per indire elezioni anticipate a metà ottobre, si parla del 14: mozione che andrebbe peraltro sostenuta da due terzi dell'aula. Intanto, la minaccia di esclusione da possibili elezioni anticipate non sembra intimidire i deputati Tory ribelli, decisi a unirsi al Labour e alle altre forze di opposizione contro la linea del premier Boris Johnson sulla legge anti-no deal. In prima fila, fra i contestatori, restano Philip Hammond, ex cancelliere dello Scacchiere di Theresa May, e l’altra Tory dissidente, l'ex ministra Justine Greening.