Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 16 agosto, ha aperto a 203,7 punti base, in calo rispetto ai 216,9 della chiusura di mercoledì 14 agosto (a Ferragosto la Borsa è rimasta chiusa). Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,32%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 14 agosto

Mercoledì 14 agosto lo spread aveva chiuso a 216,9 punti base dopo aver aperto a 218, in calo rispetto ai 223 della chiusura di martedì 13 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano aveva finito la giornata all'1,51% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari aveva chiuso male la giornata: partita in leggero calo, nel corso della mattinata la Borsa di Milano aveva registrato una corrente di vendite sempre più consistente, fino a cedere il 2% in vista di metà seduta, per poi chiudere a -2,53% a 20.020 punti. Chiusura in forte ribasso anche per le altre borse europee. Parigi aveva ceduto il 2,08% a 5.251 punti, Francoforte il 2,28% a 11.482 punti e Londra l'1,42% a 7.147 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)