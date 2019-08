Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 14 agosto, ha aperto a 218 punti base, in calo rispetto ai 223 della chiusura di martedì 13 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,57%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 13 agosto

Martedì 13 agosto, lo spread aveva aperto a 229 punti, in linea con la chiusura di lunedì 12 agosto. Il valore è rimasto stabile fino a metà giornata. Poi è sceso nel finale, con il rendimento del titolo decennale italiano che ha chiuso all'1,61%. Bene Piazza Affari che, dopo aver aperto in calo, ha chiuso da prima in Europa con Ftse Mib a +1,36%. Giornata positiva anche per le principali borse del Vecchio Continente: Parigi ha guadagnato lo 0,99% a 5.363 punti, Francoforte lo 0,6% a 11.750 punti e Londra lo 0,33% a 7.250 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).