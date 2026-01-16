Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sigep World, inaugurata a Rimini la fiera di pasticceria, panificazione e caffè

Economia

Nella 47esima edzione sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno

ascolta articolo

Si è aperta a Rimini la 47esima edizione della manifestazione fieristica Sigep World, dedicata al mondo della pasticceria, panificazione, caffè e pizza. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita il meglio del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie. Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.

Presenti la ministra Locatelli e il presidente di Regione De Pascale

Al taglio del nastro anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Abbiamo una capacità, una qualità, un'attenzione, io penso anche una pazienza e poi quell'ingrediente straordinario che è il cuore, il coraggio, di andare oltre, cioè di coltivare questa passione", ha commentato a margine. "Questo talento nella cucina, nell'elaborazione dei prodotti è diventato la storia del nostro Paese".  "Credo che la qualità più importante che ha il nostro Paese siano le persone. Mi ha fatto molto piacere oggi visitare alcuni stand con ospiti persone, ragazzi con disabilità che lavorano nel campo della ristorazione, della cucina, dei dolci", ha aggiunto Locatelli. "Sigep World è uno degli eventi più iconici della Regione Emilia-Romagna", ha commentato il presidente di Regione Michele de Pascale. "Da poco abbiamo avuto questo riconoscimento straordinario del valore Unesco della nostra cucina. È chiaro che c'è una tradizione storica, peraltro lo dico sempre con grande orgoglio, un grande romagnolo ha dato un contributo decisivo, perché Pellegrino Artusi e la sua attività documentale è stata decisiva".  "Questa è un'edizione a cui siamo particolarmente affezionati", ha detto il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. "Mille e trecento sono i brand che espongono in questa manifestazione, 30 sono i padiglioni riempiti, quindi praticamente tutto l'intero quartiere. Cinquecento sono i buyer che arrivano da 75 Paesi. E la notizia veramente che dà soddisfazione e che siamo arrivati a quasi il 40% degli espositori stranieri in più rispetto all'anno scorso che provengono da 45 Paesi del mondo"

Sigep Rimini

Economia: Ultime notizie

Istat, inflazione al 1,5% nel 2025. Aumenta il carrello della spesa

Economia

L'inflazione chiude il 2025 in lieve accelerazione, spinta da trasporti e alimentari freschi....

A Milano il più alto tasso di milionari al mondo: la classifica H&P

Economia

Il capoluogo lombardo si colloca sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari, con un...

Fisco, novità per le compensazioni con F24: ecco come cambiano

Economia

Il modello F24, strumento centrale nei rapporti tra contribuenti e Fisco, si prepara a cambiare...

Close up of a “F24” form used for the Italian citizens to pay tax in Italy .

Pensioni, novità per il bonus Giorgetti in Manovra: cosa sapere

Economia

La Legge di Bilancio per il 2026 ha reso strutturale il Bonus Giorgetti, che incentiva - dando un...

Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano

Economia

Il 16 gennaio scattano i primi rincari decisi con la manovra. Si parte dalla Philip Morris, la...

Economia: I più letti