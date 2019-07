Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 19 luglio, ha aperto a 185 punti base, in calo rispetto ai 187 della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento per il titolo decennale italiano è sceso all'1,54% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib avanza dello 0,47% a 22.195 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee, con l'indice d'area stoxx 600 che avanza dello 0,5%. In rialzo Francoforte (+0,61%), Parigi (+0,55%), Londra (+0,50%) e Madrid (+0,41%).

L’andamento del 18 luglio

Giovedì 18 luglio, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso stabile a 187 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro all'1,55%. La Borsa di Milano, che aveva aperto in calo, aveva poi chiuso poco mossa, con l'indice Ftse Mib a +0,05% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in negativo per le altre principali Borse europee: Francoforte è stata la peggiore (-0,92%), seguita da Londra (-0,56%) e Parigi (-0,38%).