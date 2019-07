Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 15 luglio, ha aperto a 197 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 195 della chiusura di venerdì 12 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,72% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che avanza dello 0,25% a 22.238 punti. Anche le altre Borse europee hanno aperto in rialzo dopo i dati del Pil della Cina, in linea con le attese. I listini non sembrano essere preoccupati per lo stato di salute dell'economia cinese, in attesa che venga definito il contenzioso con gli Usa sul commercio internazionale.

L’andamento del 12 luglio

Lo spread tra Btp e Bund, venerdì 12 luglio, ha chiuso stabile a 195 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro all'1,73%. Piazza Affari ha concluso la settimana poco mossa: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,06% a quota 22.182 punti. Chiusura in ordine sparso per le altre principali Borse europee. La migliore è stata Parigi (+0,38%) a 5.572 punti, seguita da Londra (-0,05%) a 7.505 punti e da Francoforte (-0,07%) a 12.323 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 15 luglio 2019 ore 09:30