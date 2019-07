Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 12 luglio, ha aperto, restando ai minimi da maggio 2018, a 192 punti base, in calo di un punto rispetto ai 193 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,70% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Partenza con il freno a mano tirato per Piazza Affari ma comunque in territorio positivo: gli operatori aspettano soprattutto la decisione che considerano ormai prossima della Federal reserve sui tassi e l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%. Anche Londra e Parigi in avvio fanno segnare un +0,1%, mentre Francoforte scende dello speculare 0,1%.

L’andamento dell'11 luglio

Giovedì 11 luglio, lo spread ha toccato i minimi da metà maggio 2018: ha chiuso, infatti, a 193 punti base e con il rendimento del decennale del Tesoro all'1,70%. Il differenziale aveva aperto a 198 punti - in calo rispetto ai 204 della chiusura di mercoledì 10 luglio - e nel corso della seduta ha toccato anche quota 190. Era stata un seduta positiva anche per la Borsa di Milano, la migliore in Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,57% a 22.169 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Deboli gli altri principali Mercati del Vecchio continente: Londra e Parigi hanno segnato un calo finale dello 0,2%, mentre Francoforte ha perso lo 0,3%.

