Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 11 luglio, ha aperto a 198 punti base - in calo rispetto ai 204 della chiusura di mercoledì 10 luglio - ed è tornato ai livelli della seconda metà del maggio 2018. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,71% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha aperto in rialzo: il Ftse Mib segna un +0,48% a 22.150 punti. Avvio di seduta positivo anche per le altre Borse europee: Francoforte segna in avvio un +0,22% con il Dax a quota 12.401 punti, Parigi sale dello 0,4% con il Cac 40 a a 5.589 punti e Londra registra un +0,24% con il Ftse 100 a 7.549 punti.

L’andamento del 10 luglio

Mercoledì 10 luglio, lo spread ha chiuso in calo a 204 punti base dopo aver aperto a 208. Il rendimento del titolo decennale italiano è attestato all’1,73%. Piazza Affari ha chiuso la giornata in rialzo con il Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,73% a 22.044 punti. Seduta negativa, invece, per le altre principali Borse europee. Londra ha lasciato sul terreno lo 0,08% con il Ftse 100 a 7.530 punti. Sullo stesso livello Parigi (-0,08%) con il Cac 40 a 5.567 punti. Francoforte è stata la peggiore con un -0,51% e il Dax a 12.373 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 11 luglio 2019 ore 09:45