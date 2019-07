Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 3 luglio, ha aperto a 216 punti base, ancora in calo rispetto ai 221 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,76% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,1% a 21.415 punti.

L’andamento del 2 luglio

Il 2 luglio lo spread Btp-Bund ha chiuso in forte calo, a 221 punti base, segnando i minimi da un anno. Stesso livello per il rendimento del decennale italiano, mai così basso dal giugno 2018, a 1,84%. Merito anche della pioggia di acquisti sui Btp dopo che il governo ha effettuato una correzione ai conti pubblici di quest'anno per evitare una procedura europea per deficit eccessivo. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,65% a quota 21.392 punti. Chiusura in positivo anche per le altre principali Borse europee. Londra la migliore (+0,82%) a 7.559 punti, seguita da Parigi (+0,16%) a 5.576 punti, mentre Francoforte è rimasta sulla parità (+0,04%) a 12.526 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).