Il consiglio dei ministri dedicato alla correzione di bilancio si è trasformato in un nuovo teatro di tensione del governo giallo-verde. Due gli argomenti cardine dello scontro: l’argomento Autostrade, che fa battibeccare i vicepremier, e l’assenza di Luigi Di Maio alla riunione.

La correzione dei conti italiani

Lo scontro tra Matteo Salvini e il capo politico del M5s si sviluppa mentre il Cdm dà il via libera a un testo che, di fatto, corregge i conti italiani sposando, con il congelamento dei risparmi di reddito e quota 100, le richieste di Bruxelles. Tanto che diversi osservatori ipotizzano che la lite sia un diversivo per chiamarsi fuori da un decreto dove a prevalere sarebbe l'asse moderato del governo, composto dal premier Giuseppe Conte e dal titolare del Mef Giovanni Tria. Il leader della Lega, a riunione ancora in corso, lancia un primo avvertimento, anche in vista della manovra del 2020: "Non accetteremo nessuna ipotesi di tagli alla sanità, alla scuola o agli aiuti a famiglie e imprese", sottolinea, ribadendo l'obiettivo di "abbassare le tasse e aumentare gli investimenti".

Il M5s contro la Lega su Autostrade e Ilva

Di Maio, invece, si concentra ancora sul dossier della revoca delle concessioni ad Autostrade. "Andiamo avanti come un treno, applicheremo le indicazioni della commissione del Mit", promette in un video su Facebook, tornando ad attaccare l'atteggiamento che, sul dossier, ha assunto Salvini. "Il silenzio della Lega sulle concessioni fa sentire ancora più protetti i Benetton", spiega il capo politico del M5s replicando ai leghisti anche sul fronte dell'Ilva. "A me dispiace che sulla revoca delle concessioni, ma anche sulla vicenda dell'immunità penale di ArcelorMittal, Salvini dica che si perderanno posti di lavoro. Non accadrà, fidatevi".

Di Maio assente, Palazzo Chigi: aveva avvisato

Un ulteriore dettaglio che avrebbe fomentato le tensioni è l’assenza di Di Maio al Cdm. Un gesto che avrebbe irritato Salvini, tanto da portarlo ad abbandonare la riunione in anticipo. Tuttavia, prima l'entourage del vicepremier M5s e poi fonti di Palazzo Chigi precisano che Di Maio aveva comunicato la sua assenza già il 27 giugno scorso. E, poco dopo, il leader del Carroccio mette una pietra sul caso: "Nessuna polemica con Di Maio o altri, abbiamo solo tanto lavoro", Salvini che, sul dossier Autostrade, mantiene il punto: "L'importante è che non paghino i lavoratori".