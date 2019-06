Concorso Navigator, identikit del candidato

La Fiera di Roma ospita per tre giorni, fino al 20 giugno, i circa 54 mila candidati a un posto da Navigator. Erano quasi 79mila, ma una prima selezione è stata fatta in base al voto di laurea. Ora solo uno su venti ce la farà. I posti in palio, per questa prima ondata di 'tutor' del reddito di cittadinanza saranno solo 2.980. Obiettivo: conquistare, fino al 30 aprile 2021, il compenso annuo di 27.388,76 euro lordi.

100 domande

La sfida, per chi si è candidato, passa attraverso 100 domande a risposta multipla. Non solo cultura generale e quesiti psicoattitudinali, ma anche domande di logica e informatica, economia aziendale, politica e mercato del lavoro e, soprattutto, sul reddito di cittadinanza.

Identikit

I candidati sono in gran parte donne (il 73%) e di età compresa tra i 30-40 anni. Il 31% ha la laurea in giurisprudenza e moltissimi vengono dal Sud. L'identikit è stato tracciato dal monitoraggio fatto da Anpal Servizi dal quale emerge che in termini assoluti i candidati di genere femminile ammessi al test risultano 39.528, dal sud arrivano in 29.193 per la gran parte da Campania (9.420), Sicilia (8.580) e Puglia (4.960), prevalentemente con lauree in giurisprudenza (16.953), psicologia (12.080) e scienze economico-aziendali (7.242), in una fascia d'età fino a 40 anni.

Incarico fino al 2021

L'incarico di collaborazione ottenuto dal Navigator - spiega l'Anpal - ha durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per l'espletamento dell'incarico. "Il Navigator - ricorda la nota di Arpal - sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita ai Centri per l'Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del Reddito di Cittadinanza”. (COSA SI PUÒ COMPRARE CON LA CARD - I DETTAGLI DEL BANDO PER I NAVIGATOR).