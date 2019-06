Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 14 giugno, ha aperto a 257 punti base, in calo rispetto ai 259 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,32%. Avvio negativo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 20.586 punti. Inizio di seduta in calo anche per le Borse europee a causa delle tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco a due petroliere nel Golfo dell'Oman e di eventuali sviluppi dalle trattative Usa-Cina sul fronte del commercio internazionale. In calo Francoforte (-0,37%), Parigi (-0,16%) e Madrid (-0,14%). Piatta Londra (-0,03%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 13 giugno

Giovedì 13 giugno lo spread tra Btp e Bund ha chiuso sotto la soglia dei 260 punti base, a 259, rispetto ai 267 della chiusura di mercoledì 12. La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,82% a 20.630 punti. Le Borse europee si sono riportate tutte in terreno positivo. Piazza Affari è stata la migliore, seguita da Francoforte che ha chiuso in rialzo dello 0,44%, Londra e Parigi piatte (+0,01%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)